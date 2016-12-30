Смотрите, что нужно непременно убрать из вашего дома в Новом году

Меньше блеска
Из моды ушли золотые и блестящие детали, которые в уходящем году сияли и переливались в каждом доме. В Новом году металл должен непременно стать матовым.
Прощайте, пастельные тона
Пастельные тона, особенно светло-розовый, ушли в прошлое. Писк цветовой моды - темно-зеленый.
Хватит уже открытых кухонь-гостиных
Открытые планировки отжили свое. Теперь вновь в чести кухня, находящаяся в отдельном помещении.
Больше тепла и романтики
Угловатые геометрические рисунки больше не в моде. В Новом году будут рулить цветочные мотивы и национальные орнаменты.
Светлое дерево вместо темного
Темное дерево отходит на задний план. Предпочтение будет отдавать дереву светлых тонов.