Ремонт в туалете за 2 часа: смотрим на последствия такой срочности

Домашняя мастерица по имени Бретте сделала ремонт в туалете меньше чем за два часа. Между прочим, такие чудеса по плечу любому, особенно после того, как вы все узнаете и увидите разницу на фотографиях, сделанных до и после.

По словам Бретте, стоимость ремонта - ноль евро. Дело в том, что краска, малярная лента и кисть остались у нее от прежнего ремонта, детали интерьера тоже нашлись дома.

Так как краски было немного и хватило только на одну стену, Бретте решила, что разноцветные стены - даже эфектнее.

Фото: Бретте Саар

Фото: Бретте Саар

Фото: Бретте Саар

Подробно о ремонте можете прочитать B блоге Бретте!