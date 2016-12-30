Суббота, 31. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Центр Лондона перегородили бетонными барьерами для предотвращения терактов на грузовиках

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В столице Великобритании Лондоне в канун празднования Нового года появилось рекордное количество бетонных барьеров на улицах. Как сообщает Sky News, эти меры должны сократить возможности для террористов-подражателей на грузовиках, которые могут планировать атаки подобные берлинской.

Накануне стало известно, что проблема терроризма станет одной из ключевых тем в новогоднем поздравлении канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает портал Newsru.com.

Барьеры были выставлены на многих перекрестках в центре города, где жители и гости будут отмечать наступление Нового года. Центральным событием должен стать новогодний фейерверк, а наибольшее количество людей, как предполагают власти, соберутся на набережных реки Темзы.

Кроме того, по данным Sky News, за безопасностью в метро Лондона впервые будет следить вооруженная полиция. На улицах безопасность будут обеспечивать около 3000 сотрудников полиции.

При этом в правоохранительных органах подчеркивают, что у спецслужб нет конкретной информации о каких-либо готовящихся терактах или угрозах в Новый год.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/31dec2016/londonbloked.html

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбезопасностьвеликобританииновый годполицияфейерверк
limon.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:35
Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео)
12:30
WP: хакеры из России проникли в электроэнергетическую сеть США
12:29
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
12:13
Новый год к нам мчится! Запишите короткое видеообращение к жителям страны и выиграйте приз!
12:06
Руководитель A. Le Coq предрекает правительственный кризис
12:00
Вот как защитить свой дом от неудач в 2017 году!
12:00
Смотрите, что нужно непременно убрать из вашего дома в Новом году
11:49
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски
11:40
Центр Лондона перегородили бетонными барьерами для предотвращения терактов на грузовиках
11:35
Фото: Дмитрий Тарасов празднует развод с Ольгой Бузовой
11:29
Трамп посмеялся над CNN и NBC за освещение связанных с Россией событий (1)
11:08
На Сааремаа в канаве утонула женщина
11:00
Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака
10:52
В Москве стреляли в бойца-убийцу Расула Мирзаева
10:51
Фото и видео: удивительный дом на дереве
10:46
Ветер нарушил сообщения между островами
10:41
Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста (1)
10:34
Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео) (4)
10:24
В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию
10:15
Колонка Елены Скульской: мир сходит с ума, но никогда не сойдет
Все новости
LimonЦеликом
Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака

Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака

Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео)

Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео) (4)

Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)

Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)

12:35
Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео)
12:13
Новый год к нам мчится! Запишите короткое видеообращение к жителям страны и выиграйте приз!
12:00
Вот как защитить свой дом от неудач в 2017 году!
11:35
Фото: Дмитрий Тарасов празднует развод с Ольгой Бузовой
KrasotkaЦеликом
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН

Рецепт стремительного похудения от звезды КВН

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

12:29
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
11:49
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски
30. дек
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
30. дек
Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем? (3)

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

30. дек
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?
Погода
Ветер нарушил сообщения между островами

Ветер нарушил сообщения между островами

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
На Сааремаа в канаве утонула женщина

На Сааремаа в канаве утонула женщина

Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста

Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

Где посмотреть новогодний фейерверк в Таллинне?

Где посмотреть новогодний фейерверк в Таллинне?

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Шокирующие подробности: жена посла Греции в Бразилии заказала его убийство(2)
Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака
Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео)(4)
В Москве стреляли в бойца-убийцу Расула Мирзаева
Трамп похвалил Путина за решение по дипломатам США: он очень умный человек(5)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(80)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(50)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,168 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 30.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees