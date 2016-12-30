Центр Лондона перегородили бетонными барьерами для предотвращения терактов на грузовиках

Накануне стало известно, что проблема терроризма станет одной из ключевых тем в новогоднем поздравлении канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает портал Newsru.com.

Барьеры были выставлены на многих перекрестках в центре города, где жители и гости будут отмечать наступление Нового года. Центральным событием должен стать новогодний фейерверк, а наибольшее количество людей, как предполагают власти, соберутся на набережных реки Темзы.

Кроме того, по данным Sky News, за безопасностью в метро Лондона впервые будет следить вооруженная полиция. На улицах безопасность будут обеспечивать около 3000 сотрудников полиции.

При этом в правоохранительных органах подчеркивают, что у спецслужб нет конкретной информации о каких-либо готовящихся терактах или угрозах в Новый год.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/31dec2016/londonbloked.html