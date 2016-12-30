Интересные факты о недвижимости, о которых вы не знали или стеснялись спросить

Однако этот сегмент рынка обладает массой занимательных фактов, которые знакомы далеко не всем.

Факт №1

В какой стране наиболее дорогостоящая недвижимость? Длительное время, пальма первенства по дороговизне жилья принадлежала столице Англии Лондону. Учитывая изменившуюся ситуацию в мире на сегодняшний день, сильно ударит по карману покупка квартиры в городе Монте-Карло (княжество Монако). Здесь стоимость одного квадратного метра жилой площади варьируется в пределах 50 000 долларов. На втором месте расположилась Москва: здесь квартиры продаются по цене 22 000 долларов за метр площади. Лондон теперь занимает третью позицию в мировом рейтинге дорогого жилья, уступая столице России лишь несколько сотен долларов. Далее по убывающей:

-Токио.

-Нью-Йорк.

-Париж.

-Сингапур.

-Милан.

-Мумбай.

Факт №2

Учитывая предыдущую информацию, возникает логичный вопрос: «Где самые дешевые квартиры в мире?». Здесь первое место делят Таиланд и Египет. За шикарный дом с бассейном, который расположен в Каире, придется выложить около 1 200 долларов. За эту сумму у нас нельзя купить даже деревенский домик. Коттеджи в Таиланде выставляются на продажу еще дешевле. Однако уровень жизни в этих странах оставляет желать лучшего, поэтому желающих обзавестись недвижимостью на территории этих государств пока немного.

Факт №3

Считается, что на территории России находятся самые грязные города. Это далеко не так. Самым загрязненным населенным пунктом на планете является украинский Чернобыль. Затем идут города, расположенные на территории Филиппин и Индии. Россия занимает лишь четвертую позицию по уровню загрязнений. За нами идут Китай, США и Румыния. Специалисты оценивали степень загрязненности городов по следующим критериям:

-Экологический фактор.

-Количество заболеваний на душу населения.

-Детская смертность.

-Наличие в воздухе отравляющих веществ.

Факт №4

Некоторые эксцентричные граждане спешат обзавестись участком под застройку, который расположен на другой планете. Сейчас ловкие дельцы активно распродают поверхности Луны, Венеры, Марса и даже Меркурия. Считается, что это выгодное предложение, учитывая низкую стоимость инопланетной земли – от 70 евро за квадратный метр. Счастливые обладатели участка на другой планете надеются обеспечить своим потомкам достойное будущее. Ведь человечество уже активно выходит за пределы родной атмосферы, соответственно приведённые планеты когда-нибудь будут колонизированы. Однако с юридической точки зрения, такое приобретение не имеет законной силы. Кроме того, нет гарантии, что сертификаты, подтверждающие факт покупки не выдаются сразу нескольким покупателям.