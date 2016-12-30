Узнайте, какая деталь интерьера скоро перекочует из ванной комнаты в гостиную

Несколько лет назад писали об одной модной новинке - использовании оконных рам или металлических дверей для строительства душевой кабинки или перегородки.

Кажется, что новинка, о которой мы поговорим сейчас, окажется более практичной. Перегородка в индустриальном стиле из ванной комнаты переселяется в гостиные, а то и в спальни.

Такая металлическая рама хорошо будет смотреться в скандинавском интерьере, который сейчас очень популярен. Отлично подойдет такая перегородка для оформления квартиры-студии или квартиры с открытой планировкой, когда нужно отделить от гостиной кухонную или спальную зону.