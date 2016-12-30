Каллас: меня беспокоит не поражение на президентских выборах, а их исход

"Я с самого начала говорил, что мое неизбрание — это не источник и не причина разочарования, потому что в политике это неизбежно — если участвуешь в какой-то кампании, надо считаться с возможностью поражения. Но что меня до сих пор беспокоит и о чем я не собираюсь умалчивать, это то, как в итоге разрешилось это дело", - сказал Каллас в интервью специальному выпуску "Актуальной камеры на эстонском языке" в пятницу, 30 декабря, сообщает Rus.err.ee.

По словам участвовавшего в выборах Калласа, несколько кандидатов целое лето проводили дебаты, проходили словно бы всеобщие выборы, но избирателей в действительности было максимум 335 человек — по числу членов коллегии выборщиков, в которую входят депутаты парламента и представители местных самоуправлений.