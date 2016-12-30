Посол России: у Литвы нет оснований для милитаризации страны

Комментируя по просьбе "Интерфакса" планы Вильнюса разместить в стране батальон НАТО из Германии и увеличить оборонные расходы, он заявил: "По нашему убеждению, нет никаких оснований ни для размещения в Литве воинского подразделения НАТО, ни для существенного увеличения военных расходов, ни для нагнетания милитаристского психоза в этой стране".

Посол выразил сожаление тем, что "как говорится, маховик запущен, и это по определению никак не сделает Литву более безопасной".

"Мы, естественно, не можем безразлично наблюдать за всем этим. Могу заверить, что наш ответ на подобные недружественные шаги альянса в непосредственной близости от российской государственной границы, тем более осуществляемые в нарушение существующих договорных обязательств, будет адекватным", сказал он.

В то же время Удальцов не исключил, что с приходом к власти в США новой администрации, ситуация в этом отношении может измениться.