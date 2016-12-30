Уникальный случай продажи квартиры

В 1965 году 90-летняя француженка Жанна Кальман продала свою квартиру 47-летнему адвокату по принципу обратного заклада, пишет Muzey-factov.ru.

Юрист обязался ежемесячно выплачивать мадам определенную сумму до момента смерти владелицы недвижимости, причем сумма платежа была определена из расчета полного погашения стоимости квартиры за 10 лет. В итоге Кальман получала от него деньги в течение 30 лет и благополучно пережила адвоката. Еще 2 года ренту продолжала платить его вдова. Умерев в возрасте 122 лет, мадам Кальман установила официально подтвержденный и до сих пор непревзойденный рекорд долгожительства.

При этом она никогда не была ярым сторонником здорового образа жизни, бросив курить только за 5 лет до смерти, а секрет долголетия объясняла большим потреблением оливкового масла, портвейна и шоколада.