Яна Тоом опубликовала фотографии с российской авиабазы в Сирии

"В ходе визита в Сирию мы с коллегами посетили также российский центр примирения сторон, расположенный на авиабазе Хмейним. К сожалению, времени на вопросы не было, потому что приближался грозовой шторм и нам пришлось в спешном порядке сматывать удочки. Однако кое-какие впечатления все же сложились", - написала Тоом на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 31 декабря, сообщает портал Rus.err.ee.

На опубликованных фотографиях среди прочего представлены образцы вооружения, документов и вещей террористов, выставленные в Центре примирения враждующих сторон Министерства обороны РФ, который действует на территории авиабазы.