СМИ: Россия разбомбила нефтяную трассу ИГ в Сирии

30 декабря в Сирии вступило в силу перемирие, согласованное при участии России, Ирана и Турции. Минобороны подчеркивало, что оно не затрагивает группировки, признанные террористическими Совбезом ООН, включая ИГ, сообщает портал Newsru.com.

Al-Masdar сообщает, что российские военные самолеты нанесли удары по объектам маршрута, который пролегает через восточную часть провинции Хомс до провинции Ракка. Авиаудары были нанесены по позициям ИГ в богатых нефтью городах Сукхана и Арак. В результате были уничтожены транспортные средства террористов, передает "Интерфакс".

Al-Masdar свидетельствует, что бомбардировки начались около 3 часов ночи и продолжались до 10 утра, после чего внимание ВКС переключилось на позиции ИГ к западу от Пальмиры.