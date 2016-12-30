Евгений Голиков: провожая 2016-й

Из каких событий и деяний будет складываться год 2017-й - между прочим, год столетия Октябрьской революции в России? Одним этим он уже привлекает к себе внимание: следует задуматься над диалектикой причин и следствий, во всем мире породивших бесчисленное множество надежд и разочарований, моря крови и слез. Куда мы движемся, есть ли у корабля цель и путеводная звезда, чтобы не сбиться с курса?

Уроки для России и для всего мира

Разразившаяся в Европе в августе 1914 года, как казалось, ненадолго и по пустякам, Великая война, более известная русскому читателю как Первая мировая, стала трагическим сигналом того, что мир изменился, стал массовым и глобальным. Именно тогда началось наше нынешнее «сегодня».

Война, разумеется, была негативной, катастрофической реакцией, свидетельствовавшей о неготовности и нежелании человечества расставаться с привычным укладом.

Русская революция добавила собственных красок к этой катастрофичности. Проходила она в два этапа – Февральская прелюдия, когда была сделана попытка встроиться в переживавшую внутреннюю катастрофу европейскую цивилизацию, и Октябрьский взрыв – очень ранняя, несвоевременная и потому столь кровавая и затратная попытка предложить альтернативу не только прошлому, но и будущему – глобальному миру.

Думается, в этом для нас сегодняшних и заключается главный урок Октября: он стал если не диагнозом, то, во всяком случае, анамнезом не столько прошлого, дооктябрьского развития человечества, сколько будущего – от Октября и до наших дней и даже много дальше. Эпоха глобализации, проявившаяся с Великой войной, будет продолжаться, пока не нащупает естественных границ перехода во что-то иное.

Второе: Октябрь указал на неизбежную альтернативность развития человечества. Либо оно научится двигаться по законам свободы, когда свободное развитие каждого индивида будет предпосылкой развития всего общества, а общественный прогресс будет приумножать индивидуальную свободу, либо человечество вступит в «железный век» беспощадной необходимости и все возрастающего внешнего контроля для огромного большинства ради относительного благоденствия немногих. Решение этой дилеммы, вероятно, и станет содержанием эпохи, в которую выпало жить нам с вами, читатель.

Что Трамп грядущий нам готовит?

Избрание президента Соединенных Штатов в наше время – нерядовое событие. Как-никак США – лидер глобального мира. Поэтому прогнозам несть числа.

Американский народ привел к власти человека, не склонного отказываться от основной цели – обеспечения доминирования США в мире и не допущения к этой роли конкурентов. Но Дональд Трамп явно хочет поменять стилистику выполнения поставленной задачи. Американцы, вероятно, не будут в прежней степени удовлетворяться символическим участием союзников в коллективной безопасности. Его формула: если участвуете, платите тоже. Деньги и вообще ресурсы нужны Соединенным Штатам для обеспечения ускоренного внутреннего развития.

Трамп понимает, что лидерские функции США будут обеспечиваться тем вернее, чем прочнее будет их собственная научно-технологическая база. Трамп – консерватор, и политика, которую сегодня он анонсирует, не выпадает из тренда.

В той или иной степени по пути суверенизации, укрепления внутренней ответственности государств и переключения их усилий с внешних задач на внутренние, идут или собираются идти многие страны Евросоюза: Венгрия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Швеция, Словакия и т.д. Именно этим путем пытается идти и Россия. На схожие тенденции указывают президентские выборы в Молдове и Болгарии и предстоящие президентские выборы во Франции. Тренд, видимо, окончательно определится после парламентских выборов в Германии.

Поменявшееся и в нашей стране правительство также призвано откорректировать курс эстонского корабля, сместив акцент на преимущественное решение внутренних проблем, ибо никто за нас их решать не будет.

Лево-правое правительство: больше надежд или опасений?

Иногда хочется повторить вслед за Мартином Лютером Кингом, борцом за права темнокожей Америки: «У меня есть мечта...» И эстонцы и русские чувствуют и, уверен, остро переживают культурную разделенность нашего общества. Мне же хочется, чтобы все мы стали просто более внимательными, сердечными по отношению друг к другу, чтобы чаще помогали или просто замечали соседа, прохожего.

Хватит нам кислой погоды! Чего мы так нелепо дуемся друг на друга, сторонимся друг друга, не стремимся понять друг друга? Сегодня нас, признаемся в этом самим себе, больше разъединяет языковая политика, когда государство предлагает (и часто делает это в форме навязывания) нам в качестве языка, объединяющего нас в общность, только эстонский.

На самом деле, так уж сложились отношения в эстонско-русском обществе, для обущения себя частью целого каждому из эстоноземельцев необходимы два языка: эстонский и русский.

Пора научиться откликаться на просьбу первого обратившегося к вам человека на его родном языке. Тогда он, даже почувствовав ваш акцент, сделает вывод, что говорит не с чужаком, а со своим. Это элементарно.

Нужны примеры человеческого, доброго отношения друг к другу, и не будем ждать, пока государство проявит инициативу: начнем с себя. Хотелось бы, чтобы наступающий 2017 год стал годом общения между эстонцами и русскими: годом знакомств, семейных и соседских встреч и вечеринок, участия в общих событиях и мероприятиях. В Эстонии живет не так уж много людей, чтобы большинство из них могли почувствовать себя членами одной команды. Не нужно стесняться публичных демонстраций дружелюбия, участия.

Словом, давайте жить так, как нам предлагают авторы и исполнители спектакля «Со второго взгляда», совместного проекта Таллиннского городского театра и Русского театра Эстонии. Ведь ничего особенного в этом спектакле не происходит, а впечатление потрясающее. Значит, нам хочется, чтобы отношения между эстонцами и русскими были такими, как в этом спектакле! Для меня упомянутый спектакль – одна из добрых примет уходящего года и надежда на лучшее будущее.

Даешь надпартийное правительство специалистов!

У американцев новый президент, у нас новое правительство. Новость, собственно, в том, что из политической опалы вернулись центристы. Подключение к непростому делу госуправления их центристского политического ресурса, разумеется, позитивно. Но выпали в осадок реформисты, а для Эстонии с ее короткой скамейкой квалифицированных специалистов это заметная потеря. Я понимаю утопичность своего пожелания на предстоящий политический год, но, учитывая, что наши государство и общество стоят перед необходимостью системной перезагрузки, а не просто должны лучше решать те же вопросы, которые не слишком здорово решались правительством Рыйваса, я счел бы уместным предложить идею надпартийного правительства специалистов, в которое могли бы войти все грамотные, опытные и ответственные специалисты, все, кроме манипуляторов-политиканов. Вот этих нужно гнать поганой метлой!

Правительство, не забывая о повседневных задачах, должно озаботиться поиском и созданием источников долгосрочного экономического роста и социального развития. Следует понять: Эстония никогда не будет иметь столько ресурсов, сколько их имеет Россия, столько людей, сколько житвет не только в Китае, но даже и в Венгрии, такого научно-технологического потенциала, каким располагают США. Более того, наш политический суверенитет не способен защитить нашу экономику от иностранных влияний.

Будучи заведомо слабее соседей, мы можем оказаться «пищей» для их развития. Что же делать? Попробую перечислить по пунктам.

Четыре пункта для счастья

1. В основу всей нашей стратегии, долговременной политики следует положить принцип разумного прагматизма, научиться обходиться без идеологических химер.

2. Нужна внимательная ревизия всех наших ресурсов и возможностей с тем, чтобы отобрать несколько наиболее выгодных и перспективных и на основе программно-целевого метода разработать несколько среднесрочных проектов, предусмотрев для их реализации источники и способы финансирования (от бюджетных средств, до привлечения частного капитала), продумать механизмы подготовки кадров как внутри Эстонии, так и за рубежом и т.д.

3. Развитие Эстонии в последние 10-15 лет стало жертвой инерции стихийности. Мы привыкли, что бизнес способен к самозарождению и саморазвитию, что иностранный капитал приходит к нам и реализует свои проекты, а государство только собирает налоги. Необходимо научиться использовать международное разделение труда также и в собственных интересах, а не довольствоваться тем, что выпускники медицинского факультета Тартуского университета востребованы по всему миру.

Государство обязано научиться предусматривать, какие специалисты и в каком количестве нам потребуются через 5-10 лет, где их можно подготовить и как трудоустроить в Эстонии на достойных условиях. Нам не обойтись для этого без системной перестройки всего здания народного образования – от начального до высшего. Целью должно стать получение очень хорошего среднего образования, чтобы выпускники гимназий действительно могли обрести свободу выбора профессии как в Эстонии, так и за рубежом.

Вузы республики должны структурироваться и развиваться исходя из следующих принципов: наличия собственных сильных научных школ и направлений и обеспечения потребностей общества в базисных профессиях (учителя, врачи, инженерный корпус для социальной инфраструктуры, управленцы, экономисты, юристы, национальная культура). Государство определяет потребность в кадрах и оплачивает обучение в рамках потребности. Все, кто желает получить специальность, так сказать, сверх квоты, платят за обучение сами.

4. Государство разрабатывает несколько национальных программ развития, например, проект «Здоровье». По нескольким направлениям, где у Эстонии уже имеются высокие результаты (сосудистая хирургия, некоторые разделы онкологии и т.д., а также сфера восстанавливающей медицины) ставится задача превратить эти направления в лучшие в регионе, а может, и в мире. За опытом можно обратиться к Израилю.

Под такой проект готовить кадры, закупать и разрабатывать оборудование и т.д. Аналогичным образом можно было бы предложить и другие проекты: «Порт Эстония» – транспортно-логистический проект с целью превращения всей транспортной системы Эстонии, включая железную и шоссейные дороги, а также порты в экономически самую конкурентную транспортно-логистическую систему в Восточной Балтике. Для этого, разумеется, нужно нормализовать отношения с Россией, без чего за подобный проект и браться не стоит.

Напрашивается также и проект «экологическое сельское хозяйство». Разумеется, напрашивается и инфотехнологический проект, если наш «тигренок» еще не разучился прыгать.

Давайте жить по-человечески

В общем, я предлагаю не программу, а новогоднее пожелание. Важно выбрать правильное направление, в котором можно было бы думать. А то у нас государство пока ограничило себя амбициозными и не очень понятными с точки зрения собственных национальных интересов милитаристскими проектами, от которых ни безопасности, ни пользы.

Наступающий год, с которым я хочу поздравить всех достойных – читающих и думающих – людей, конечно, будет таким, каким мы его наполним сами. Давайте жить по-человечески, чтобы и время, в котором нам выпало жить, становилось человечнее.