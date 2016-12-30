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Картина дня: в Хельсинки машина въехала в толпу, лучшие фото и видео за год

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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы. 

В Хельсинки машина въехала в толпу пешеходов

Легковой автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешеходов в районе станции метро "Сиилитие" в Хельсинки. Читать далее...

Лучшие фотографии и видео за год от Postimees

Фото- и видеоредакция Postimees за год сделала тысячи фотографий и сотни видео. В конце каждого года жюри, состоящее из членов редакции и приглашенных экспертов, выбирают самые лучшие из них. Читать далее...

Руководитель A. Le Coq предрекает правительственный кризис

Руководитель A. Le Coq Тармо Нооп считает, что следующий год будет для производителей пива сложным. Он также прогнозирует, что осенью следующего года Эстонию ожидает правительственный кризис. Читать далее...

Угрожавший поджечь жену беженец скоро выйдет на свободу

Сирийский беженец, ранее задержанный из-за угроз поджечь свою жену на почве ревности, заключил компромиссное соглашение с прокуратурой и вскоре будет отпущен на свободу. Читать далее...

Яна Тоом опубликовала фотографии из Сирии

Побывавшая с визитом в Сирии депутат Европейского парламента Яна Тоом опубликовала фотографии, сделанные во время посещения российской авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии. Читать далее...

Назван «ненавистник животных года»

Правление Союза защиты животных Эстонии признало главного специалиста ветеринарного центра Пярнуского уезда Элиту Силлар "ненавистником животных 2016 года". Читать далее... 

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