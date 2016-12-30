Видео: американцы застряли на сломавшемся аттракционе на восемь часов

Штормить нечему

Мы все спрашиваем сами у себя, почему мы такие хмурые и неприветливые? Почему нет улыбки на лице и толпа бредет, уставив глаза в асфальт? Почему агрессивность выливается в проезд пешеходного перехода на красный свет и вопрос «как дела?» вызывает в ответ лишь дежурное сокращение «норм»?