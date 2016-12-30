Видео: американцы застряли на сломавшемся аттракционе на восемь часов

Работники парка пытались самостоятельно починить аттракцион, но потом вызвали спасателей.
Некоторые заложники аттракциона провели в воздухе более семи часов.
Смотрите в видео, как спасатели снимали людей с аттракциона!
В Калифорнии 21 человек застрял на целый день в кабине сломавшегося аттракциона на высоте 45 метров, сообщает Postimees.
Работники парка пытались самостоятельно починить аттракцион, но потом вызвали спасателей.
Некоторые заложники аттракциона провели в воздухе более семи часов.
Смотрите в видео, как спасатели снимали людей с аттракциона!
Полиция озвучила возможную причину происшествия
IRL провалится на выборах, а центристы поссорятся с соцдемами
Мы все спрашиваем сами у себя, почему мы такие хмурые и неприветливые? Почему нет улыбки на лице и толпа бредет, уставив глаза в асфальт? Почему агрессивность выливается в проезд пешеходного перехода на красный свет и вопрос «как дела?» вызывает в ответ лишь дежурное сокращение «норм»?
"Везде воюют, а не воюют, так взрывают, а не взрывают, так угрожают..."
В редакцию Rus.Postimees.ee обратился Виктор, который рассказал страшную историю. Пожилая женщина, Татьяна, получила в качестве сособственника своей трехкомнатной квартиры чужого человека, который наводит свои порядки и угрожает вынужденной соседке отравить и без того не самую лучшую жизнь.
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость