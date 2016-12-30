Трамп пожелал счастливого Нового года своим недоброжелателям

"Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся против меня, но проиграл так сильно, что теперь просто не знает, что делать. С любовью", - написал избранный президент.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует встречать Новый год в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" (штат Флорида) и пригласить на эту вечеринку около 800 гостей. На празднике будут присутствовать, в частности, супруга Трампа Меланья и их 10-летний сын Бэррон. Вскоре после вечеринки Трамп вернется в Нью-Йорк, где в настоящее время находится его резиденция.
Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2016 г.