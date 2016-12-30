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Трамп пожелал счастливого Нового года своим недоброжелателям

Rus.Postimees.ee
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Избранный президент США Дональд Трамп поздравил американцев с наступающим Новым годом, адресовав пожелания счастья в том числе своим противникам. Соответствующее сообщение политик разместил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, пишет ТАСС.

"Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся против меня, но проиграл так сильно, что теперь просто не знает, что делать. С любовью", - написал избранный президент.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует встречать Новый год в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" (штат Флорида) и пригласить на эту вечеринку около 800 гостей. На празднике будут присутствовать, в частности, супруга Трампа Меланья и их 10-летний сын Бэррон. Вскоре после вечеринки Трамп вернется в Нью-Йорк, где в настоящее время находится его резиденция.

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