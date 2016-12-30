Невероятное зрелище: Сидней встретил 2017 год фейерверками над гаванью (фото)

Точное количество зрителей неизвестно, но ожидалось, что посмотреть на фейерверки и встретить 2017 год к берегу бухты выйдут около полутора миллионов человек. Шоу сопровождалось музыкой Дэвида Боуи и Принса, умерших в уходящем 2016 году.

Многие города мира в преддверии Нового года усиливают меры безопасности в местах массовых празднований. Это связано с недавним нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, где выходец из Туниса въехал на грузовике в посетителей, в результате чего погибли 12 и были ранены около 50 человек.