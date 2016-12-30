"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сказал он в ходе своей поездки в субботу в Мариуполе.

"Ваша борьба - это наша борьба, и мы победим вместе", - сказал сенатор, посещая зону проведения спецоперации в Донбассе вместе с президентом Украины Петром Порошенко. Ранее в тот же день украинский лидер вручил сенатору наградное оружие.