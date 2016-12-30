Видео: туристка подралась с сотрудницей американского торгового центра

Как пояснил мужчина на своем сайте, путешественница захотела попасть в расположенный в ТЦ Sawgrass Mills обувной магазин, хотя он был закрыт. Швейцарка начала кричать на сотрудников торгового заведения, которые не пускали ее внутрь, сообщает "Лента. ру".

В процессе перепалки она плеснула водой из бутылки в администратора, та в ответ ударила туристку. Сотрудники магазина разняли дерущихся женщин. Прибывшие полицейские заявили, что это нарушение порядка было незначительным, и не стали никого арестовывать.