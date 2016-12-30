В Таллинне сгорела квартира, есть пострадавшие

Сегодня в 16.19 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Кристийне, на бульваре Сыпрузе в одной из квартиры многоквартирного дома на втором этаже загорелась пихта. Пожар начался от бенгальских огней, которые зажгли пихту. Пихта была сухой — у дерева не было воды. За несколько секунд пихту охватил огонь. Пламя захватило всю комнату. Во время пожара в доме находились пять человек: три взрослых и два ребенка.

Видя, что потушить огонь нет возможности, вся семья укрылась в спальне. У семьи не получилось открыть окно, чтобы выбрать из дома, поэтому отец выбил окно. Когда прибыли спасатели, вся семья спрыгнула из окна на крышу стоявшей рядом машины. Спасатели помогли им оттуда спуститься на землю.

Двое мужчин были доставлены в больницу, женщина и дети остались дома. Спасатели потушили огонь за несколько десятком минут. От пожара пострадала гостиная, вся квартиры была в дыму.

На данный момент у людей ели и пихты находятся в домах уже пару недель. Такие старые рождественские деревья становятся сухими, особенно без воды. Возле таких деревьев нельзя ничего зажигать. Как и в сегодняшнем происшествии, ель или пихта могут загореться в секунду и пламя мгновенно охватит всю квартиру. Также спасатели напоминают, что следует быть осторожными с фейерверками и перед их использованием обязательно читать инструкцию: как открывать, куда и как устанавливать, на каком расстоянии от зданий и леса. Безусловно, нельзя запускать фейерверк рядом с людьми, домашними животными, домами и машинами.