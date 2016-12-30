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Чего не знают пассажиры? Откровенные рассказы cотрудников авиакомпаний

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Сотрудники авиакомпаний анонимно на сайте Reddit отвечают, чего о полете на самом деле не знают пассажиры.

Пользователь Reddit 30 декабря задал вопрос «Бортпроводники на Reddit: чего не знают пассажиры?», под которым за сутки появилось более 14 тысяч комментариев. Отвечать начали не только бортпроводники, но и другие сотрудники авиакомпаний, пишет Rus.Tvnet.lv.

«Я работаю с трапом. В самолетах часто пересылают тела умерших, иногда в гробах, иногда — нет. Дважды за семь лет моей работы были случаи, когда «жидкость» из них вытекала и растекалась по всему багажу».

«Раньше я работала с пожилыми людьми, одним из моих пациентов был бывший пилот, страдающий от деменции (слабоумие, потеря памяти — прим.). Он ушел с работы, когда в середине полета из-за прогрессирующей болезни забыл, куда нужно лететь. То есть он какое-то время проработал в авиакомпании, когда уже был болен».

Некоторые ответы касаются скорее полезных навыков и знаний, которые могут пригодиться пассажирам.

«Бортпроводник рассказал мне, что в ситуациях, когда пассажиру нужно наклониться и закрыть затылок руками, не нужно замыкать пальцы в замок, лучше положить одну руку на другую. Если что-то упадет вам на голову, по крайней мере одна рука останется неповрежденной».

«Я продаю билеты у стойки и мне тоже есть что сказать. Есть вещь, которую люди, безусловно, должны знать: значительное количество задержек рейсов происходят из-за пассажиров. Да, пассажиров. Того парня, который впадает в истерику, потому нельзя взять в салон четыре унции жидкости, и решает, что сотрудник у стойки — прекрасная мишень, чтобы выместить свой гнев. Та семья, которая решила, что взять три коляски или два автокресла для единственного ребенка — это отличная идея. Эта милая старушка, которая настаивает, что ей не нужна помощь для передвижения по аэропорту, но не может идти быстрее, чем один шаг каждую минуту. И мы должны ждать ее. В последний раз, когда ваш самолет задерживался, у стойки сказали, что это связано с техническим обслуживанием? Поблагодарите парня, который сломал пожарную сигнализацию в самолете».

Но большинство все же посвящены не самым приятным подробностям и тайной жизни членов экипажа, о которой пассажиры могут даже не подозревать.

«Я встречался со стюардессой какое-то время. Иногда задержки рейсов вызваны тем, что бортпроводник не явился на работу и авиакомпания экстренно подыскивает, кем бы его заменить. Например, бортпроводник был на бурной вечеринке прошлой ночью, и решил предупредить о том, что не полетит, за два часа до отправления вашего трансатлантического рейса за $ 1,5 тысяч. Моя девушка любила повеселиться и ее коллеги тоже, из-за этого они часто опаздывали или вообще пропускали полеты. Несмотря на этоо, профсоюз сделал так, что уволить кого-то из них было не так просто и в среде бортпроводников подобные ситуации воспринимаются как «в этом нет ничего такого»».

«Я работал бортпроводником в течение пяти лет и раз в году мы все сдавали экзамены и тесты, и бла-бла-бла. Но вы никогда не знаете, как кто-то будет реагировать в чрезвычайных обстоятельствах. Пожарные и полицейские отрабатывают свои навыки на практике постоянно, но в течение пяти лет с нашим экипажем не происходило ничего такого… Поэтому внимательно слушайте инструктаж и запоминайте, где находятся аварийные выходы».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавиакомпаниябортпроводникоткровенияпассажиры
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