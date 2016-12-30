Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН

"Проект резолюции принимается единогласно", - заявил председатель Совета Безопасности в субботу после голосования на заседании СБ ООН.

Текст проекта резолюции был представлен Россией и Турцией.

Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что РФ внесла в СБ ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии.

"Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью", - сказал он в пятницу журналистам перед заседанием СБ, в ходе которого проект был формально представлен членам Совета.

Ранее были подписаны документы о перемирии в Сирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры.