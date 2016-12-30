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Погибли не менее 35 человек

Фото: в Стамбуле совершено нападение на ночной клуб

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

На один из ночных клубов в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на турецкие СМИ.  

Турецкий телеканал NTV сообщает о большом числе пострадавших в результате нападения.

По данным телеканала, нападавших было двое, они были одеты в костюмы Санта-Клауса.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ.

Как сообщают информационные агентства, один из напавших все еще находится в здании.

К зданию клуба прибывают машины скорой помощи и полиции.

В момент нападения в клубе было несколько сотен людей.

Газета Milliyet сообщает, что в результате нападения погибли не менее 35 человек. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАнападениеночной клубстамбул
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