В Канаде арестован пьяный пилот, потерявший сознание перед вылетом

Члены экипажа авиакомпании-лоукостера Sunwing обратили внимание на странное поведение 37-летнего пилота и сообщили об этом в правоохранительные органы.

"Они увидели, что он падает с кресла. Это бы командир [воздушного судна]", - сказал представитель полиции Калгари.

Полиция сообщает, что количество алкоголя в крови пилота в три раза превышало допустимую норму.

В итоге самолет с небольшой задержкой вылетел в мексиканский город Канкун с другим пилотом. На борту лайнера находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.

Представитель авиакомпании поблагодарил экипаж самолета за правильные действия в "очень неприятной ситуации" и принес извинения за поведение пилота.

Имя летчика не называется до начала судебного процесса над ним.