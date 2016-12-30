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В Канаде арестован пьяный пилот, потерявший сознание перед вылетом

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Полиция Канады арестовала пьяного пилота пассажирского самолета, который потерял сознание в кабине пилотов за несколько минут до вылета из аэропорта города Калгари, передает Би-би-си.

Члены экипажа авиакомпании-лоукостера Sunwing обратили внимание на странное поведение 37-летнего пилота и сообщили об этом в правоохранительные органы. 

"Они увидели, что он падает с кресла. Это бы командир [воздушного судна]", - сказал представитель полиции Калгари.

Полиция сообщает, что количество алкоголя в крови пилота в три раза превышало допустимую норму.

В итоге самолет с небольшой задержкой вылетел в мексиканский город Канкун с другим пилотом. На борту лайнера находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.

Представитель авиакомпании поблагодарил экипаж самолета за правильные действия в "очень неприятной ситуации" и принес извинения за поведение пилота.

Имя летчика не называется до начала судебного процесса над ним.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалкогольпилотсамолет
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