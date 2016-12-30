Ким Чен Ын: разработка можконтинентальной ракеты близка к завершению

По словам северокорейского лидера, Пхеньян намерен укреплять свой военный потенциал, пока власти США не прекратят агрессивную политику в отношении страны, передает Би-би-си.

В своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР "военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг".

В конце октября представители армий США и Южной Кореи сообщили о том, что в КНДР провалился тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности.

Это была восьмая за последние семь месяцев попытка КНДР запустить баллистическую ракету.

Как отмечают наблюдатели, в нынешнем году КНДР проявляет беспрецедентный уровень активности. В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море.

В марте Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание и запуск ракеты.