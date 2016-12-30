Европейское будущее - гамбургеры с насекомыми

Государственные органы Швейцарии, отвечающие за безопасность пищевых продуктов, разрешили продавать товары, содержащие в своем составе насекомых. В списке – сверчки и мучные черви.

Руководство Coop говорит, что для сети ввести подобный продукт – значит быть в тренде и следовать инновациям. «Мы поддерживаем современную пищевую промышленность, создаем индивидуальное предложение, и скоро откроем для клиентов новые вкусы. В рацион двух миллиардов людей в мире уже входят насекомые, они полезны для здоровья, органичны. Сверчки по вкусу напоминают курицу, а мучные черви имеют ореховый аромат. Они богаты белком, необходимыми витаминами, минералами, ненасыщенными жирными кислотами».

В течение следующих трех лет ритейлер изучит «кулинарный потенциал» насекомых и расширит свой ассортимент.