Спасатели потушили 11 возгораний, начавшихся с фейерверка

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Postimees, что за последний день старого города и первые девять часов нового департамент получил 73 вызова, из них 42 – на пожары и 3 – на место ДТП. Также спасатели получили один вызов на обезвреживание бомбы.

По словам ответственного дежурного Спасательного департамента Янара Кярнера, в новогоднюю ночь у спасателей было больше вызовов, чем обычно, поскольку несколько раз приходилось тушить остатки фейерверка и загоревшиеся от него мусорные ящики. “Непосредственно связанных с фейерверком вызовов было 11, а также несколько возгораний мусорных ящиков. К счастью, никто при этом не пострадал”, - сказал он, добавив, что во избежание таких неприятностей необходимо тщательно читать инструкцию к фейерверку и перед тем, как выбросить его в мусорку, убедиться, что он достаточно остыл.

Единственный пожар, в котором пострадали люди, начался вчера в 16 часов в квартире второго этажа на улице Сыпрузе в таллиннском районе Кристийне, где от бенгальских огней загорелась пихта. В тот момент в квартире находились трое взрослых и двое детей, которые сперва укрылись в спальне, а оттуда вылезли через окно на крышу автосалона, откуда им помогли спуститься спасатели. При пожаре пострадали двое мужчин, которые были доставлены в больницу. Пожар был потушен за двадцать минут, гостиная получила повреждения от огня, квартира была задымлена.

В 17:51 центр тревоги получил сообщение о пожаре в Пюсси волости Люганусе Ида-Вируского уезда, где в подъезде трехэтажного дома на улице Виру горел матрас. Из дома были эвакуированы жильцы, никто из них не пострадал. Спасатели проветрили помещения.

В 19:09 поступило сообщение о пожаре в деревне Тоомика волости Виру-Нигула Ляэне-Вируского уезда, где горело здание, в котором находились хлев, гараж и баня. Никто при пожаре не пострадал, однако здание было полностью уничтожено. Пожар был потушен в течение часа.

В 3:38 спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Пыльдмаа волости Вара Тартуского уезда, где горела баня. К моменту прибытия спасателей огонь через окно распространился на строящееся соседнее здание. Спасатели потушили возгорание, никто не пострадал.