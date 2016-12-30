МВД рекомендует поставить в машину видеорегистратор и не перегружать полицию

“Если сегодня в случае легких аварий люди не могут договориться между собой, они зачастую вынуждены несколько часов ждать полицию. Приоритетом же полиции являются такие вызовы, где жизни и здоровье человека угрожает опасность. Эти вызовы обслуживаются в первую очередь, а вызовы с низкой приоритетностью ставят в очередь. Наличие видеорегистратора помогло бы избежать таких случаев”, - сказал Коммусаар Postimees.

Он отметил, что если на записи видеорегистратора видны обстоятельства аварии, ее участники могут сами обратиться к тому, кто рассматривает ущерб, чтобы на основании записи было принято решение. В этом случае полицию не надо ждать на месте, создавая пробку. Это, по словам Коммусаара, помогло бы сэкономить скудные ресурсы полиции, которые можно было бы использовать для помощи людям где-то еще. В настоящее время полиция зачастую занимается рассмотрением ущерба, выезжает на место незначительных аварий, фиксирует ее обстоятельства, предоставляет правовую помощь и помогает оформить документы.