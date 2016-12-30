Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты

Отныне люди, желающие обменять свои юани на валюту других стран, должны будут предоставить дополнительную информацию как о себе, так и о происхождении денег.

Ежегодная квота на обмен валюты в размере 50 тысяч долларов остается неизменной.

Как говорится на сайте китайской Государственной администрации по обмену валюты, таким образом власти страны надеются сократить масштабы оттока капитала за рубеж.

Согласно оценкам аналитиков, в 2015 году отток капитала из Китая достигла 1 трлн долларов, сообщает агентство Франс пресс.

По данным Bloomberg Intelligence с января по сентябрь 2016 года из Китая уже было вывезено 690 млрд долларов.