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Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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С 1 января в Китае ужесточен контроль за покупкой гражданами страны иностранной валюты, пишет Би-би-си.

Отныне люди, желающие обменять свои юани на валюту других стран, должны будут предоставить дополнительную информацию как о себе, так и о происхождении денег. 

Ежегодная квота на обмен валюты в размере 50 тысяч долларов остается неизменной. 

Как говорится на сайте китайской Государственной администрации по обмену валюты, таким образом власти страны надеются сократить масштабы оттока капитала за рубеж. 

Согласно оценкам аналитиков, в 2015 году отток капитала из Китая достигла 1 трлн долларов, сообщает агентство Франс пресс. 

По данным Bloomberg Intelligence с января по сентябрь 2016 года из Китая уже было вывезено 690 млрд долларов.

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