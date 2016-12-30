Южнокорейский самолет случайно уронил в море торпеду и глубинные мины

Инцидент произошел над Японским морем. Самолет Lockheed P-3CK сбросил в море противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и глубинные мины, передает РИА "Новости" .

Ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. В районе находилась одна рыбацкая лодка, но ей никакого ущерба нанесено не было.

"Один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия", - сообщил официальный представитель ВМФ.

Военно-морские силы страны сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было. Для его извлечения из воды к месту инцидента были направлены минный тральщик и спасательное судно.