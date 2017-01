Видео: Усейн Болт прозвонился в прямой эфир, а его приняли за пранкера

1. Январь 2017 14:19

В ответ на сомнение ведущей Мэнди Хенри звонивший поспешил заверить ее, что он действительно знаменитый спортсмен. Из-за плохой связи часть беседы была плохо слышна, но из нее можно было понять, что победой «Юнайтед» со счетом 2:1 и ходом игры Болт доволен. Знаменитый бегун известен как фанат этой команды, он неоднократно заявлял, что когда-нибудь хотел бы выйти на поле в ее футболке. Хенри поинтересовалась напоследок, как Болт соирается справлять Новый год. “Ничего особенного, буду дома, попускаю немного ракеты”, - ответил тот. Чуть позже Болт написал в Твиттере, что это был действительно он. Ведущая в ответ извинилась перед спортсменом за то, что она и зрители приняли его за пранкера.

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 31, 2016