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Видео: Усейн Болт прозвонился в прямой эфир, а его приняли за пранкера

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В эфире телеканала «Манчестер Юнайтед» после вчерашней встречи с «Миддлсборо» шла обычная передача, в которую могут звонить зрители и комментировать игру. Но вдруг в нее позвонился некто с Ямайки и представился Усейном Болтом.

В ответ на сомнение ведущей Мэнди Хенри звонивший поспешил заверить ее, что он действительно знаменитый спортсмен. Из-за плохой связи часть беседы была плохо слышна, но из нее можно было понять, что победой «Юнайтед» со счетом 2:1 и ходом игры Болт доволен. Знаменитый бегун известен как фанат этой команды, он неоднократно заявлял, что когда-нибудь хотел бы выйти на поле в ее футболке.

Хенри поинтересовалась напоследок, как Болт соирается справлять Новый год. “Ничего особенного, буду дома, попускаю немного ракеты”, - ответил тот. Чуть позже Болт написал в Твиттере, что это был действительно он. Ведущая в ответ извинилась перед спортсменом за то, что она и зрители приняли его за пранкера.

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