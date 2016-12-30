Акциз на спиртосодержащую продукцию увеличен до 418 рублей за литр с 400 рублей в 2016 году. Предполагается, что в 2018-2019 годах акциз сохранится на этом уровне, сообщает "Интерфакс".

Акциз на алкогольную продукцию с долей спирта выше 9% повышается с 500 рублей до 523 рублей за 1 литр. Акциз на алкоголь с долей спирта до 9% составляет 418 рублей за литр (400 рублей в 2016 году).

Ставка акциза на сигареты составляет 1,562 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости (в 2016 году - 1,25 тыс. рублей за 1 тыс. штук + 12% расчетной стоимости).

Кроме того, в России вводится акциз на электронные сигареты. На 2017 год акциз на электронные системы доставки никотина составит 40 рублей за штуку, в 2018 году он вырастет до 44 рублей, в 2019 году - до 48 рублей.

Также вводится акциз для жидкостей для электронных систем доставки никотина - в 2017 году он составит 10 рублей за 1 мл.