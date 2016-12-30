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Казахстан отменил визы для граждан Эстонии

Rus.Postimees.ee
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С 1 января 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в числе которых и Эстония, а также ОАЭ, Малайзии, Монако и Сингапура.

С 1 января 2017 года все страны ОЭСР и ЕАЭС, включая Монако, Малайзию, Сингапур и ОАЭ,обладают режимом свободной визы в течение 30 дней.

В мае 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, регламентирующий вопросы создания международного финансового центра «Астана», одним из пунктов которого является введение безвизового режима сроком до 30 дней для граждан стран-членов ОЭСР и ряда других развитых государств, сообщает Rus.Tvnet.

В столице Казахстана на базе инфраструктуры Astana EXPO 2017 будет создан международный финансовый центр «Астана» (AIFC), который планируется сделать финансовым хабом для стран СНГ, а также всего региона Западной и Центральной Азии.

В настоящее время в ОЭСР входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Израиль, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, США, Чили, Эстония, Япония.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвизыказахстанэстония
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