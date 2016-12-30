Новый генсек ООН предложил сделать 2017-й годом мира

"Давайте сделаем 2017-й годом мира", - сказал он. Это должно стать "для нас целью и ориентиром", отметил преемник Пан Ги Муна, который будет занимать должность руководителя всемирной организации до 31 декабря 2021 года, сообщает портал DW.

"Как мы можем помочь миллионам людей, которые оказались заложниками конфликтов и повсеместно страдают от бесконечных воин?" - задался вопросом Гутерриш. По его словам, необходимо добиваться неукоснительного соблюдения режимов прекращения огня и готовности к компромиссам за столом переговоров с целью достижения политического решения в конфликтах.

Также экс-министр Португалии и бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев подверг решительному осуждению удары по мирному населению в зонах конфликтов и атаки на больницы и гуманитарные колонны. "У войны нет победителей. Проигрывают все", - резюмировал он.