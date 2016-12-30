Команды-четверки соревновались в устье реки Пирита в формате endurance race, т.е. за ограниченный промежуток времени должны были пройти максимальное количество кругов. Среди прочих в мероприятии приняли участие бывшие и нынешние топ-спортсмены Анна Похлак, Анна Мария Сепп, Арго Вооремаа и Лаури Вяйнсалу.
Галерея: яхтсмены испытали себя в ледяной воде Пирита
Олимпийский яхтсмен в классе Laser Карл-Мартин Раммо решил на Новый год устроить своеобразное состязание: вместе с другими высококлассными яхтсменами из Эстонии и других стран он устроил показательные соревнования в ледяной воде Пирита.