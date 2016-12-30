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Жестоко избивший женщину в Ласнамяэ надеется, что Госсуд сократит ему семилетний срок

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Жестоко избивший женщину в столичном районе Ласнамяэ осенью 2015 года 40-летний Игорь Кулаков надеется, что Государственный суд сократит назначенный ему в виде наказания за преступление семилетний срок тюремного заключения, сообщает Rus.Err.

В конце октября апелляцию Кулакова, в которой оспаривалось назначенное судом первой инстанции наказание, отказался рассматривать Таллиннский окружной суд, посчитав ее необоснованной и бесперспективной. На этот вердикт поступила кассационная жалоба в Госсуд, который по состоянию на 1 января не занял по ней позиции.

12 сентября 2016 года Харьюский уездный суд приговорил Кулакова к семи годам лишения свободы, но в законную силу решение все еще не вступило.

По версии прокуратуры, Игорь Кулаков 24 ноября прошлого года, вооружившись металлическим предметом весом полтора килограмма, напал на улице Лийкури на 63-летнюю Валентину Бескостую.

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Жестоко избивший женщину в столичном районе Ласнамяэ осенью прошлого 40-летний Игорь Кулаков обжаловал приговор Харьюского уездного суда, согласно которому он был признан виновным в покушении на убийство и нанесении телесных повреждений.  Избившего женщину в Ласнамяэ битой приговорили к 7 годам тюрьмы

Избившего женщину в Ласнамяэ битой приговорили к 7 годам тюрьмы

Харьюский уездный суд в понедельник приговорил к семилетнему тюремному заключению мужчину, который в ноябре прошлого года нанес тяжелые травмы 63-летней женщине на улице Лийкури в Ласнамяэ. Об этом сообщает ERR.ee. Обвиняемый в жестоком нападении на женщину в Ласнамяэ предстанет перед судом

Обвиняемый в жестоком нападении на женщину в Ласнамяэ предстанет перед судом

В предстоящий четверг, 25 августа, в Харьюском уездном суде пройдет заседание по уголовному делу о жестоком нападении на женщину в столичном районе Ласнамяэ в ноябре прошлого года, передает rus.err.ee.    
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