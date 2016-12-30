Жестоко избивший женщину в Ласнамяэ надеется, что Госсуд сократит ему семилетний срок

В конце октября апелляцию Кулакова, в которой оспаривалось назначенное судом первой инстанции наказание, отказался рассматривать Таллиннский окружной суд, посчитав ее необоснованной и бесперспективной. На этот вердикт поступила кассационная жалоба в Госсуд, который по состоянию на 1 января не занял по ней позиции.

12 сентября 2016 года Харьюский уездный суд приговорил Кулакова к семи годам лишения свободы, но в законную силу решение все еще не вступило.

По версии прокуратуры, Игорь Кулаков 24 ноября прошлого года, вооружившись металлическим предметом весом полтора килограмма, напал на улице Лийкури на 63-летнюю Валентину Бескостую.