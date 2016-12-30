Новый год доставил массу хлопот работникам скорой помощи

По словам главврача таллиннской службы скорой помощи Рауля Адласа, по всей стране было зарегистрировано почти 1300 вызовов, сообщает Rus.Err со ссылкой на службу новостей "Радио 4", отмечая, что в обычные дни этот показатель составляет около 800.

В Таллинне поступило 430 вызовов, что также почти в два раза больше, чем в будни.

В Таллинне 26-летний мужчина упал с четырехметровой высоты, а в Маарду у человека в руках взорвался фейерверк или другое пиротехническое средство. К счастью, как отметил Адлас, обошлось без тяжелых последствий.