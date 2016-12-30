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Картина дня: празднование Нового года, нападение в Стамбуле и труп у обрыва Онтика

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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья. 

В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб

На один из ночных клубов в Стамбуле совершено вооруженное нападение. Число жертв уже возросло до 39 человек. Читать далее...

У обрыва Онтика обнаружен труп мужчины

В воскресенье, 1 января, у подножия обрыва Онтика был обнаружен труп мужчины 35-40 лет. Читать далее...

Тоом: становиться кандидатом в мэры Нарвы я не собираюсь

Депутат Европарламента Яна Тоом подумывает о том, чтобы баллотироваться на местных выборах в Нарве. Однако ее выдвижения в мэры третьего по величине города страны не планируется. Читать далее...

Большая галерея: огненная феерия над Эстонией

Эстония встретила Новый год фейерверками различной степени грандиозности. Читать далее...

Реформа трудоспособности вступила в силу: чего ожидать?

С 1 января реформа трудоспособности вступает в силу в полном объеме: Касса по безработице будет оценивать трудоспособность лиц с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать им пособие в связи с недостаточной или частичной трудоспособностью. Читать далее...

Погода на следующей неделе порадует только пингвинов

По данным метеорологов, в середине следующей недели в Эстонию могут прийти двадцатиградусные морозы. Читать далее...

МВД рекомендует поставить в машину видеорегистратор и не перегружать полицию

Руководитель отдела охраны порядка и криминальной политики МВД Вейко Коммусаар рекомендует всем водителям записывать свои поездки на автомобиле на видеорегистратор, который в случае аварии даст необходимые доказательства. Читать далее...

На трассе в Германии столкнулись 11 автомобилей

На юге Германии на автобане произошла крупная автокатастрофа: на трассе А7 столкнулись сразу 11 автомобилей, в том числе три грузовика. Погибли шесть человек, большинство - в одной из легковушек, которую буквально расплющило в результате ДТП. Читать далее...

Пожар на пароме в Индонезии: более 20 погибших

Не менее 23 человек погибли в Индонезии, после того как на борту парома, доставлявшего туристов на небольшой остров близ Джакарты, начался пожар. 17 человек получили ожоги. Читать далее...

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