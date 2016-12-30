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Полиция проведет рейд по отлову нетрезвых водителей

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Новогодняя ночь прошла для полиции относительно спокойно, но не обошлось без пьяных водителей и случаев семейного насилия, виной которому также был алкоголь. Завтра полиция планирует проверить многих водителей транспорта на трезвость, сообщает Postimees.

Празднование Нового года в Эстонии подкинуло работы полиции, но обошлось без крупных происшествий, сообщает пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик. Много вызовов было связано с пьяными людьми и семейным насилием.

С пятницы по воскресенье полиция задержала 28 водителей в алкогольном опьянении и двух - в наркотическом.

Также произошло десять ДТП, в которых пострадали 11 человек. По предварительным данным, виновниками двух ДТП стали нетрезвые водители, отметила Кивистик.

За двое суток было зарегистрировано 64 случаев семейного насилия.

По словам руководителя оперативной службы Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийта, людям, которые планируют и сегодня продолжить празднование Нового года, следует завтра утром убедится, что они в состоянии сесть за руль. В этих случаях лучше воспользоваться общественным транспортом или попросить трезвых друзей отвезти в пункт назначения. Если за руль садится кто-то из ваших знакомых, необходимо этому воспрепятствовать, например, забрав ключи от машины. Если все-таки пьяный человек сел за руль, необходимо сообщить об этом по номеру 112.

Полиция завтра обратить повышенное внимание на водителей, которые могут быть в алкогольном или наркотическом опьянении, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАводительполицияпьяныйрейд
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