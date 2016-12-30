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В Турции ищут совершившего нападение мужчину

«Убийца улыбался»: истории очевидцев нападения в Стамбуле

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Турецкая полицию ведет поиски вооруженного мужчины, ворвавшегося в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелявшего 39 человек. Еще более 60 человек получили ранения, трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии, сообщает "Би-би-си".

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что пока неясно, кто несет ответственность за нападение, однако уже опроверг первоначальную информацию о том, что вооруженный мужчина якобы был одет в костюм Санта-Клауса.

"Это неправда", - ответил премьер на вопрос журналистов. Он также добавил, что нападавший, скрывшийся с места трагедии до приезда полиции, оставил оружие в клубе.

"Полиция и силы безопасности будут делиться информацией, по мере продвижения расследования", - сказал Йылдырым.

Тем временем в Стамбуле уже проходят первые похороны погибших: согласно мусульманской традиции, хоронить умерших нужно как можно скорее.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что среди погибших в ночном клубе - по меньшей мере 16 иностранцев. По данным агентства Анадолу, в числе жертв -граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии.

Также известно, что была убита 19-летняя израильтянка.

Представитель генконсульства России в Стамбуле сообщил агентству РИА Новости, что российских граждан среди погибших при нападении нет, информация о возможных раненых уточняется.

Губернатор Стамбула Васип Шахин также сообщал, что один из погибших был турецким полицейским. Он назвал нападение терактом.

"Убийца улыбался"

Ночной клуб Reina, на который было совершено нападение, расположен в районе Ортакёй, на берегу Босфора. Клуб известен своей популярностью среди модной молодежи, его нередко посещают знаменитости. Сообщается, что в момент нападения в клубе было несколько сотен человек.

Один из посетителей вечеринки Мехмет Даг рассказал, что в какой-то момент он оказался лицом к лицу с нападавшим у входа в клуб.

"Я впал в шок. Я не мог двинуться с места, - вспоминает он. - Сначала он расстрелял полицейских, стоявших у входа. Потом стал стрелять в тех, кто стоял рядом. Потом нацелился на охранников. Убив большинство из них, он двинулся внутрь".

"Затем мы услышали выстрелы, а через пару минут - звук взрыва, - продолжает Мехмет. - Когда нападавший смотрел на нас, он улыбался. Я прочитал у него на лице "вы можете идти".

Турецкий футболист Сефа Бойдас, который также был на вечеринке, рассказа агентству Франс пресс, что ему пришлось буквально идти по телам, когда он пытался спастись из клуба. Он пришел туда примерно за 10 минут до начала нападения.

"Мы услышали звуки выстрелов, и пошел дым. Некоторые женщины потеряли сознание", - вспоминает он.

По его словам, многие люди могли быть задавлены в убегавшей толпе: "Они говорят о 35-40 телах, но я думаю, их будет больше. Люди буквально шли по телам".

"Моя девушка была на высоких каблуках. Я забросил ее на спину и так вынес из клуба", - рассказал Сефа Бойдас.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Соболезнов уже выразили президенты США Барак Обама и России Владимир Путин, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Новогоднюю ночь в Стамбуле охранять порядок на улицах вышли около 17 тысяч полицейских. Усиленные меры безопасности были введены по всей Турции после серии нападений.

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На один из ночных клубов в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на турецкие СМИ. Число жертв уже возросло до 39 человек.
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