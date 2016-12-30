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Помощник Трампа усомнился в оправданности реакции США на приписываемые РФ кибератаки

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Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома, сомневается в оправданности и соразмерности действий, которые предприняла нынешняя вашингтонская администрация в ответ на якобы совершенные Россией хакерские нападения на электронные системы американских политических организаций. Об этом Спайсер заявил в интервью телеканалу ABC, пишет ТАСС.

"Один из вопросов, которые мы себе задаем: зачем нужна (реакция - прим. ТАСС) такого масштаба?" - сказал он, напомнив, что Вашингтон, в частности, выслал 35 российских дипломатов и закрыл в США два принадлежащих РФ объекта. - Неужели такой ответ соразмерен предпринятым действиям?"

"Есть вопрос насчет того, является ли это политическим возмездием, а не дипломатическим ответом", - указал Спайсер. Он напомнил о кибератаках, совершенных в 2015 году на компьютеры сотрудников американского правительства, в которых Вашингтон обвинил Пекин. "Китай завладел миллионами документов, секретными данными, касающихся таких людей, как я, которые когда-либо работали в правительстве", - утверждал помощник Трампа, по версии которого администрация США после этого не приняла достаточных ответных мер.

Спайсер также подтвердил, что Трамп на следующей неделе намерен встретиться с представителями американского разведсообщества, которые проведут для него брифинг по поводу ситуации с кибератаками. По словам Спайсера, избранный президент по его итогам решит, "был ли ответ администрации Обамы соразмерен предпринятым действиям или нет". "Может да, а может и нет, - сказал будущий пресс-секретарь Белого дома. - Нам необходимо сначала заслушать брифинг".

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