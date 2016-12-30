Вопрос читателя: за счет государственных праздников продлевается зимний отпуск?

Отвечает руководитель консультационной службы по рабочим отношениям Трудовой инспекции Анни Райгна:

Работодатель обязан оповещать работника о продолжительности отпуска в трудовом договоре. Если в договоре нет упоминаний о рождественском отпуске, может быть речь идет о ситуации, когда работодатель предоставляет работникам свободные дни, но продолжает платить зарплату. В этом случае речь не идет об основном отпуске и государственные праздники не продлят отдых.

Чтобы избежать спекуляции, необходимо уточнить у работодателя, о чем идет речь: об основном отпуске (возможно, это регулируется в правилах рабочего распорядка) или речь идет о свободных днях, которые компенсирует работодатель.