"Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры (введенные в декабре санкции против РФ - ИФ) могут оказывать достаточный сдерживающий эффект", - приводит его слова издание The Hill.

"Вы увидите, что такие республиканцы, как сенаторы Маккейн и Грэм и другие объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций", - сказал он, объясняя, почему считает, что не только демократы, но и многие республиканцы выступают за дополнительные ограничительные меры против России.

По мнению Шиффа, входящего в комитет палаты представителей по делам разведки, со стороны конгресса можно ожидать "еще более решительных действий", если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.

Накануне США ввели новые санкции, под которые попали ФСБ и ряд других российских ведомств. В числе физических лиц, которых они коснулись, оказались и 35 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию США до 23:59 1 января. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в США.

В качестве ответной меры российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 американских дипломатов, однако тот пообещал этого не делать и поздравил действующего и избранного президентов США с наступающим Новым годом.