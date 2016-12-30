Вопрос читателя: законна ли конфискация машины за вождение в нетрезвом виде?

Отвечает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мариа Гоньяк:

Согласно Уголовному кодексу, при внесудебном разбирательстве есть право ходатайствовать у суда о конфискации транспорта, если человек был задержан в нетрезвом виде за рулем и даже в том случае, если уровень опьянения квалифицируется как проступок.

В случае производства по делу о проступке конфискация транспорта является скорее исключительным наказанием. О конфискации ходатайствуют, как правило, если человек неоднократно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и прежние наказания не принесли ожидаемых изменений в дорожном поведении водителя.

В отношении впервые пойманного в алкогольном опьянении за рулем человека, если речь идет об опьянении в рамках дела о проступке, не применяется конфискация транспорта. Наказание назначает суд и в случае несогласия у человека есть право обжаловать решение.