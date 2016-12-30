Воскресенье, 1. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

«Гид пессимиста» от Bloomberg: названы главные угрозы миру в 2017 году2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Главными рисками для стабильности в мире в 2017 году являются выборы в Европе. Франция выйдет из ЕС, Калифорния - из США, Россия будет контролировать Украину.

Агентство Bloomberg назвало главные риски для стабильности в мире в 2017 году. При составлении ежегодного «Справочника пессимиста» оно опросило 146 аналитиков, экономистов и стратегов. Наибольшая часть респондентов (около 85%) назвали в числе трех главных угроз грядущие выборы в странах Евросоюза — в 2017 году должны пройти выборы лидеров Германии и Франции, также эксперты не исключают досрочных выборов в Великобритании, пишет Rus.Tvnet со ссылкой на «Коммерсантъ».

На втором месте с результатом 80% — политика избранного президента США Дональда Трампа. Опрошенные эксперты опасаются воплощения в жизнь некоторых из его предвыборных обещаний, таких как строительство стены на границе с Мексикой или введение новых тарифов на товары из Китая.

На третье место большинство экспертов поставили внешнюю политику президента России Владимира Путина. В числе трех главных рисков поведение Кремля назвали почти 60% опрошенных, а главным риском для мировой стабильности — 15% опрошенных. Примерно 40% опрошенных причислили к главным угрозам Brexit, менее 5% называют его основным риском грядущего года.

Авторы обращают внимание читателей на события, которые могут произойти, и предупреждают, как могут выглядеть ленты новостей в 2017 году, пишет «Газета.ру».

Первый сценарий носит название «Трампландия» — так, по мнению авторов, победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к массовым протестам, в результате которых движение за выход Калифорнии из состава США («Calexit») наберет обороты. Миллиардеры Илон Маск и Шерил Сандберг возглавят прогрессивный альянс против Трампа в 2020 году.

Сценарий «Ялта 2.0» предполагает, что политика США и России поставит канцлера ФРГ Ангелу Меркель перед выбором – наращивать военную мощь в Европе или договориться с Россией о сферах влияния в Восточной Европе. В результате чего России удастся восстановить престиж на мировой арене спустя 26 лет после распада СССР.

Президентом Франции может стать лидер оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, после прихода к власти которой страна следом за Великобританией покинет Евросоюз.

Также отмечается, что в результате экономической войны США и Китая экономика КНР может скатиться в глубокую рецессию. А Куба может обратить внимание на союзничество со своими старыми партнерами — Россией и Китаем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА2017аналитикимирновый годстабильностьугрозыэкономисты
Коммерческий текст
Limon.ee
С Новым годом!
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:54
Картина дня: празднование Нового года, нападения в Стамбуле и труп в Ида-Вирумаа
21:44
Фото: неизвестные превратили знаменитую надпись Hollywood в Hollyweed
21:32
В Стамбуле стрельба в мечети: есть раненые
21:27
Видео: французский нападающий «Арсенала» забил гол «ударом скорпиона»
21:10
Курдские боевики заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле
20:58
«Гид пессимиста» от Bloomberg: названы главные угрозы миру в 2017 году (2)
20:35
Вопрос читателя: законна ли конфискация машины за вождение в нетрезвом виде?
20:05
Клонированная телка Аугустийна ведет в Южной Эстонии жизнь обычной коровы (1)
19:57
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России (7)
19:39
Самолет с высланными из США дипломатами РФ вылетел из Вашингтона (4)
19:35
Департамент предупреждает: на завтра лучше не планировать таможенное оформление товаров
19:18
СМИ: ИГ планирует атаку в Великобритании с применением химоружия
19:02
Вопрос читателя: за счет государственных праздников продлевается зимний отпуск?
18:45
Помощник Трампа усомнился в оправданности реакции США на приписываемые РФ кибератаки
18:25
«Убийца улыбался»: истории очевидцев нападения в Стамбуле
18:12
Нападение в Бразилии: мужчина застрелил 11 человек на новогодней вечеринке и покончил с собой
18:02
Внимание, водители: вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия
17:43
Полиция проведет рейд по отлову нетрезвых водителей (1)
17:01
Новый год доставил массу хлопот работникам скорой помощи
16:51
Фото и видео: русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал скандал (6)
Все новости
LimonЦеликом
Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так

Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так (2)

Почему 2016 был таким тяжелым и чего нам ждать от 2017 года

Почему 2016 был таким тяжелым и чего нам ждать от 2017 года

Ученые обнаружили неожиданную связь между кофе и сексом

Ученые обнаружили неожиданную связь между кофе и сексом (1)

15:35
Премьер-министр Украины: мы проведем Евровидение в Киеве на высшем уровне (5)
15:12
Зачем им столько денег? Семейный бюджет Пугачевой и Галкина
14:58
Фото: Мария Шарапова произвела фурор точеной фигурой в бикини (4)
14:29
Мурашки по коже: названо самое страшное место в мире
KrasotkaЦеликом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

15:45
С возрастом секс становится только лучше благодаря опыту, утверждают эксперты
14:34
Как просыпаться счастливой: шесть простых советов (2)
13:37
Полезные лайфхаки для волос
12:38
Модный гороскоп на 2017 год
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: законна ли конфискация машины за вождение в нетрезвом виде?

Вопрос читателя: законна ли конфискация машины за вождение в нетрезвом виде?

Департамент предупреждает: на завтра лучше не планировать таможенное оформление товаров

Департамент предупреждает: на завтра лучше не планировать таможенное оформление товаров

Вопрос читателя: за счет государственных праздников продлевается зимний отпуск?

Вопрос читателя: за счет государственных праздников продлевается зимний отпуск?

16:46
Вопрос читателя: что делать, если руководство товарищества не владеет эстонским? (1)
Погода
Внимание, водители: вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия

Внимание, водители: вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия

Погода на следующей неделе порадует только пингвинов

Погода на следующей неделе порадует только пингвинов

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Жестоко избивший женщину в Ласнамяэ надеется, что Госсуд сократит ему семилетний срок

Жестоко избивший женщину в Ласнамяэ надеется, что Госсуд сократит ему семилетний срок

В Ида-Вирумаа у обрыва Онтика обнаружен труп мужчины

В Ида-Вирумаа у обрыва Онтика обнаружен труп мужчины (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года

Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года (1)

Галерея: так выглядит таллиннское свинство после праздника

Галерея: так выглядит таллиннское свинство после праздника

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Фото и видео: русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал скандал(6)
Полиция проведет рейд по отлову нетрезвых водителей(1)
«Убийца улыбался»: истории очевидцев нападения в Стамбуле
В Ида-Вирумаа у обрыва Онтика обнаружен труп мужчины(2)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(38)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(50)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(38)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,168 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 30.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees