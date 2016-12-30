Курдские боевики заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле

Со своей стороны, власти страны пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.

"Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат", - сказал журналистам премьер страны Бинали Йылдырым на просьбу сообщить, кто организовал теракт.

Нападение на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула произошло в новогоднюю ночь. В помещение ворвался вооруженный автоматом мужчина и расстрелял посетителей. В результате 39 человек погибли, 69 получили ранения. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего. Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой.