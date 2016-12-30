Яна Тоом заявила, что планирует в середине февраля отправиться в Сирию в третий раз – чтобы оказаться по другую сторону фронта: «Хочется поехать еще раз, чтобы понимать, что же происходит, и выйти из этой парадигмы, когда мы выбираем одну сторону в гражданской войне».

«Это факт, что европейское присутствие во всех этих переговорах – минимально, близко к нулю. Судьба Сирии решается в данный момент в России и Турции, - отмечает Тоом. – Соединенные Штаты тоже играют какую-то роль, но в конце правления Обамы наступило безвременье: эта роль сейчас не очень понятна. Посмотрим, что будет дальше. Уверена, что ситуация с миллионами беженцев – это наша головная боль. Европа должна иметь право голоса. У меня этого права голоса не будет, так как я представляю в Сирии не Европарламент, а саму себя».

По мнению Тоом, внешняя политика ЕС, в частности, в отношении Сирии, будет меняться – в силу внешних обстоятельств: «Нашим политикам, как говорят в народе, придется «переобуваться». У нас довольно короткая скамейка политиков, которые в эти вещи вовлечены. Надо будет делать разворот если на 180, то на 120 градусов, сохранив при этом лицо. Будут востребованы те политики, кому не придется такие развороты совершать. Эти люди полезны Эстонии, что бы ни утверждал господин Михкельсон».

Яна Тоом в студии Postimees о поездке в Сирию/ Pm

Смена власти в США и грядущие выборы ряде крупных стран ЕС, по оценке европарламентария, неотвратимо приближают тот момент, когда Эстонии придется проявлять самостоятельность: «В одностороннем порядке мы не можем вводить или отменять санкции, но мы не должны довольствоваться предложенной нам парадигмой и постоянно петь в хоре. Это прекрасный жанр, мы его любим, но наступает время, когда нужно от него отказываться».

«Юридически все намного сложнее, чем та черно-белая картина, которую предлагает нам коллега Михкельсон. Дай бог ему здоровья!» - отреагировала Яна Тоом на слова политика, "записавшего" ее в кремлевский интернационал. «Должна признаться в том, что я не знаю этой организации, к которой как будто имею честь принадлежать. И мне это не очень интересно, потому что обвинения в том, что я прокремлевский политик преследуют меня всю мою политическую карьеру. Я к ним привыкла как к погодному явлению», - пояснила она.

Яна Тоом рассказала, что приглашенный ею в поездку журналист Андрей Хвостов, присутствовавший на встрече с Башаром Асадом, вскоре за это жестоко поплатился: его задержали там на 5 часов вместе с итальянскими коллегами, пытаясь прочесть записи на эстонском языке. «В каждой избушке свои погремушки, поэтому Хвостов не попал на авиабазу Хмейним в Центре примирения сторон. О чем я очень жалею, так как у меня не было рядом журналиста, который мог бы рассказать, что Тоом не целовала иконы с портретом Путина».

Студия Postimees: Яна Тоом – о поездке в Сирию и обвинениях в принадлежности к кремлевскому интернационалу/ Pm/ Стиль ведущей: Диана Денисова

Почему европейские политики не попали в Алеппо? Что они вынесли для себя из встречи с Башаром Асадом?

Что предпримет Яна Тоом по результатам поездки на уровне Европарламента?

Насколько вообще Европарламенту интересно то, что происходит в Сирии?

И, наконец, зачем Яна Тоом пригласила в поездку писателя Андрея Хвостова?

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