Студия Postimees: Яна Тоом – о поездке в Сирию и обвинениях в принадлежности к кремлевскому интернационалу

Как только европарламентарий отправилась в Сирию, ее тут же "записали" в кремлевский интернационал. Как Яна Тоом относится к таким обвинениям со стороны эстонских коллег?

Почему европейские политики не попали в Алеппо? Что они вынесли для себя из встречи с Башаром Асадом?

Что предпримет Яна Тоом по результатам поездки на уровне Европарламента?

Насколько вообще Европарламенту интересно то, что происходит в Сирии?

И, наконец, зачем Яна Тоом пригласила в поездку писателя Андрея Хвостова?

Смотрите интервью в прямом эфире в 11.00. Позже беседа будет доступна в записи.