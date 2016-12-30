Жертвы теракта в Стамбуле: среди погибших гражданка России

В результате нападения на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы. Как сообщил турецкий министр здравоохранения Реджеп Акдага, всего было госпитализировано 65 человек, состояние четырех из них оценивается как критическое. По данным СМИ, в момент трагедии в заведении находились от 700 до 800 посетителей.

В результате теракта погибла гражданка России, других жертв из числа граждан РФ среди погибших и раненых нет. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"Информация о гибели российской гражданки подтверждается", - сказал собеседник. В генконсульстве пояснили, что речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. "Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство", - пояснил собеседник.