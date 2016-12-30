Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Всего погибло 16 иностранцев

Жертвы теракта в Стамбуле: среди погибших гражданка России

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Турецкие власти закончили процедуру опознания погибших и установили их личности и гражданство, сообщает ТАСС.

В результате нападения на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы. Как сообщил турецкий министр здравоохранения Реджеп Акдага, всего было госпитализировано 65 человек, состояние четырех из них оценивается как критическое. По данным СМИ, в момент трагедии в заведении находились от 700 до 800 посетителей.

В результате теракта погибла гражданка России, других жертв из числа граждан РФ среди погибших и раненых нет. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"Информация о гибели российской гражданки подтверждается", - сказал собеседник. В генконсульстве пояснили, что речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. "Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство", - пояснил собеседник.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжертвыночной клубсмертьстамбултеракт
По теме
В Стамбуле стрельба в мечети: есть раненые

В Стамбуле стрельба в мечети: есть раненые

В Стамбуле 1 января днем неизвестный открыл огонь по мечети, передает Haberturk.
Курдские боевики заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле

Курдские боевики заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле

Боевики из организации Рабочая партия Курдистана заверили в воскресенье, что не стоят за терактом, унесшем жизни 39 человек в новогоднюю ночь в Стамбуле, пишет "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ. «Убийца улыбался»: истории очевидцев нападения в Стамбуле

«Убийца улыбался»: истории очевидцев нападения в Стамбуле

Турецкая полицию ведет поиски вооруженного мужчины, ворвавшегося в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелявшего 39 человек. Еще более 60 человек получили ранения, трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии, сообщает "Би-би-си". Фото: в Стамбуле совершено нападение на ночной клуб

Фото: в Стамбуле совершено нападение на ночной клуб 7

На один из ночных клубов в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на турецкие СМИ. Число жертв уже возросло до 39 человек.
Нападения в Турции
Коммерческий текст
Limon.ee
С Новым годом!
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
07:01
Опознаны жертвы теракта в Стамбуле: среди погибших гражданка России
21:54
Картина дня: празднование Нового года, нападения в Стамбуле и труп в Ида-Вирумаа
21:44
Фото: неизвестные превратили знаменитую надпись Hollywood в Hollyweed
21:32
В Стамбуле стрельба в мечети: есть раненые
21:27
Видео: французский нападающий «Арсенала» забил гол «ударом скорпиона»
21:10
Курдские боевики заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле
20:58
«Гид пессимиста» от Bloomberg: названы главные угрозы миру в 2017 году (2)
20:35
Вопрос читателя: законна ли конфискация машины за вождение в нетрезвом виде? (3)
20:05
Клонированная телка Аугустийна ведет в Южной Эстонии жизнь обычной коровы (2)
19:57
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России (25)
19:39
Самолет с высланными из США дипломатами РФ вылетел из Вашингтона (6)
19:35
Департамент предупреждает: на завтра лучше не планировать таможенное оформление товаров
19:18
СМИ: ИГ планирует атаку в Великобритании с применением химоружия (1)
19:02
Вопрос читателя: за счет государственных праздников продлевается зимний отпуск?
18:45
Помощник Трампа усомнился в оправданности реакции США на приписываемые РФ кибератаки
18:25
«Убийца улыбался»: истории очевидцев нападения в Стамбуле
18:12
Нападение в Бразилии: мужчина застрелил 11 человек на новогодней вечеринке и покончил с собой
18:02
Внимание, водители: вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия
17:43
Полиция проведет рейд по отлову нетрезвых водителей (3)
17:01
Новый год доставил массу хлопот работникам скорой помощи
Все новости
LimonЦеликом
Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так

Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так (2)

Почему 2016 был таким тяжелым и чего нам ждать от 2017 года

Почему 2016 был таким тяжелым и чего нам ждать от 2017 года

Ученые обнаружили неожиданную связь между кофе и сексом

Ученые обнаружили неожиданную связь между кофе и сексом (1)

1. янв
Премьер-министр Украины: мы проведем Евровидение в Киеве на высшем уровне (6)
1. янв
Зачем им столько денег? Семейный бюджет Пугачевой и Галкина
1. янв
Фото: Мария Шарапова произвела фурор точеной фигурой в бикини (4)
1. янв
Мурашки по коже: названо самое страшное место в мире
KrasotkaЦеликом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

1. янв
С возрастом секс становится только лучше благодаря опыту, утверждают эксперты
1. янв
Как просыпаться счастливой: шесть простых советов (2)
1. янв
Полезные лайфхаки для волос
1. янв
Модный гороскоп на 2017 год
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: законна ли конфискация машины за вождение в нетрезвом виде?

Вопрос читателя: законна ли конфискация машины за вождение в нетрезвом виде? (3)

Департамент предупреждает: на завтра лучше не планировать таможенное оформление товаров

Департамент предупреждает: на завтра лучше не планировать таможенное оформление товаров

Вопрос читателя: за счет государственных праздников продлевается зимний отпуск?

Вопрос читателя: за счет государственных праздников продлевается зимний отпуск?

1. янв
Вопрос читателя: что делать, если руководство товарищества не владеет эстонским? (2)
Погода
Внимание, водители: вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия

Внимание, водители: вечером мокрый снег может ухудшить дорожные условия

Погода на следующей неделе порадует только пингвинов

Погода на следующей неделе порадует только пингвинов

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Жестоко избивший женщину в Ласнамяэ надеется, что Госсуд сократит ему семилетний срок

Жестоко избивший женщину в Ласнамяэ надеется, что Госсуд сократит ему семилетний срок

В Ида-Вирумаа у обрыва Онтика обнаружен труп мужчины

В Ида-Вирумаа у обрыва Онтика обнаружен труп мужчины (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года

Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года (1)

Галерея: так выглядит таллиннское свинство после праздника

Галерея: так выглядит таллиннское свинство после праздника (1)

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Фото и видео: русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал скандал(8)
Полиция проведет рейд по отлову нетрезвых водителей(3)
СМИ отреагировали на запись в Twitter российского посольства о «хромой утке»
В Ида-Вирумаа у обрыва Онтика обнаружен труп мужчины(2)
Вопрос читателя: законна ли конфискация машины за вождение в нетрезвом виде?(3)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(50)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(38)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,168 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 30.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees