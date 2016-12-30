График: города Эстонии, в которых чаще всего попадаются лотерейные билеты с крупными выигрышами

Как оказалось, чаще всего выигрышные билеты покупают в интернете и в пунктах продажи Таллинна.
Смотрите, в каких городах Эстонии удача чаще сопутствует любителям лотереи!
Удача в лотерее зависит только от одного — в ваших руках находится выигрышный билет или нет, пишет Tarbija24. Однако, статистика доказывает, что в некоторых местах выигрышные билеты приобретаются гораздо чаще.
Как оказалось, чаще всего выигрышные билеты покупают в интернете и в пунктах продажи Таллинна.
Смотрите, в каких городах Эстонии удача чаще сопутствует любителям лотереи!
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