График: города Эстонии, в которых чаще всего попадаются лотерейные билеты с крупными выигрышами

Брюссельский дворник, выигравший в конце прошлой недели самый большой в истории Бельгии приз лотереи «Евромиллионы», в понедельник, 17 октября, не вышел на работу. Об этом сообщает Rus.Tvnet.lv со ссылкой на газету Soir.

С каким лотерейным билетом шансы на победу выше всего?

Каждую среду тысячи семей собираются перед телевизором с лотерейными билетами в руках и надеются, что сегодня удача улыбнется именно им, пишет Postimees.

Как такое возможно? Один и тот же билет дважды выиграл в Viking Lotto!

Практически сразу после публикации номеров выигравших лотерейных билетов на официальной странице Viking Lotto в редакцию Rus.Postimees позвонил недоумевающий читатель, который попросил объяснить, как такое возможно: один и тот же билет выиграл одновременно две суммы – десять и три тысячи евро.

Розыгрыш Viking Lotto вызвал вопросы у телезрителей

Игра в лотерею – для многих это шанс легко и быстро разбогатеть, но даже у заядлого игрока порой возникают сомнения: что если за обещаниями щедрых призов кроется обман? С этим вопросом в редакцию «Дня за Днем» обратилась читательница, которая заподозрила в нечестном проведении розыгрыша государственного монополиста – лотерейную фирму Eesti Loto.