Когда ведущие вечера Нина и Лоренз Бакманы позвали на сцену Сипиля, люди его освистали, сообщает Postimees со ссылкой на iltalehti.fi.

Сипиля и ведущие никак не отреагировали на недовольство толпы и продолжили следовать сценарию.

Ведущие спросили у Сипиля о праздновании 100-летия Финляндии. Во время разговора зрители продолжали освистывать премьер-министра.

В конце свое выступления Сипиля пожелал всем хорошего года: «Всем хорошего юбилейного года, после меня на сцену выйдут более популярные выступающие».

После ухода Сипиля на сцену вышла певица Самули Эдельман и недовольства толпы прекратилось.

По сообщениям финских СМИ, опросы за последний год показывают, что популярность Сипиля снизилась и большая часть жителей Финляндии не довольны им.