В Австралии при посадке разбился самолет: есть пострадавшие

Самолет после приземления перевернулся. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени, сообщает Rus.Tvnet.
Пострадал пилот и пассажирка. Они госпитализированы.
Два человека пострадали в результате неудачной посадки небольшого самолета в австралийском городе Вудсток, сообщил телеканал Sky News Australia.
Самолет после приземления перевернулся. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени, сообщает Rus.Tvnet.
Пострадал пилот и пассажирка. Они госпитализированы.
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